По его словам, рост кредитования составил 11%.

Президент России Владимир Путин поблагодарил Банк России за поддержку кредитно-финансовой системы. По его словам, действия регулятора способствовали расширению выдачи банковских кредитов в 2020 году.

В кризисный период объёмы банковского кредитования экономики не только не сократились, а, напротив, выросли. Владимир Путин, президент России

По его словам, рост кредитования составил 11%. Президент отметил, что влияние в этом вопросе оказали государственные поддержки — наравне с решениями ЦБ. Они упростили некоторые требования к работе банков. При этом кредитно-финансовый сектор удалось сохранить как надёжный.

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Видео: kremlin.ru