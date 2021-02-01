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Путин поблагодарил Банк России за поддержку кредитно-финансовой системы

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По его словам, рост кредитования составил 11%.

Президент России Владимир Путин поблагодарил Банк России за поддержку кредитно-финансовой системы. По его словам, действия регулятора способствовали расширению выдачи банковских кредитов в 2020 году.

В кризисный период объёмы банковского кредитования экономики не только не сократились, а, напротив, выросли.

Владимир Путин, президент России

По его словам, рост кредитования составил 11%. Президент отметил, что влияние в этом вопросе оказали государственные поддержки — наравне с решениями ЦБ. Они упростили некоторые требования к работе банков. При этом кредитно-финансовый сектор удалось сохранить как надёжный.

Ранее Владимир Путин поздравил патриарха Кирилла с годовщиной интронизации.

Видео: kremlin.ru

Теги: кредиты, путин, центробанк, экономика
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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