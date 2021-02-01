Президент России Владимир Путин поблагодарил Банк России за поддержку кредитно-финансовой системы. По его словам, действия регулятора способствовали расширению выдачи банковских кредитов в 2020 году.
В кризисный период объёмы банковского кредитования экономики не только не сократились, а, напротив, выросли.
Владимир Путин, президент России
По его словам, рост кредитования составил 11%. Президент отметил, что влияние в этом вопросе оказали государственные поддержки — наравне с решениями ЦБ. Они упростили некоторые требования к работе банков. При этом кредитно-финансовый сектор удалось сохранить как надёжный.
Ранее Владимир Путин поздравил патриарха Кирилла с годовщиной интронизации.
Видео: kremlin.ru
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