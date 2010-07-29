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Владимир Путин поздравил патриарха Кирилла с годовщиной интронизации

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Патриарх рассказал, что чувствует себя хорошо, настроение у него хорошее.

Президент России Владимир Путин поздравил патриарха Кирилла с годовщиной интронизации. Об этом пишет телеканал "360".

Глава государства подарил патриарху букет белых роз.

Хочу поздравить вас с днем интронизации.

Владимир Путин, президент России

Патриарх поблагодарил Путина за поздравление. Он рассказал, что чувствует себя хорошо, настроение у него хорошее.

Кирилла избрали патриархом 6 декабря 2008 года - на экстренном заседании Священного синода.

Ранее патриарх Кирилл назвал превращение собора Софии в мечеть наказанием Божьим.

Видео: YouTube / Россия 24

 

Теги: патриарх кирилл, путин, церковь
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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