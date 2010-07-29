Президент России Владимир Путин поздравил патриарха Кирилла с годовщиной интронизации. Об этом пишет телеканал "360".
Глава государства подарил патриарху букет белых роз.
Хочу поздравить вас с днем интронизации.
Владимир Путин, президент России
Патриарх поблагодарил Путина за поздравление. Он рассказал, что чувствует себя хорошо, настроение у него хорошее.
Кирилла избрали патриархом 6 декабря 2008 года - на экстренном заседании Священного синода.
Ранее патриарх Кирилл назвал превращение собора Софии в мечеть наказанием Божьим.
Видео: YouTube / Россия 24
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