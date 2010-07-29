Патриарх рассказал, что чувствует себя хорошо, настроение у него хорошее.

Президент России Владимир Путин поздравил патриарха Кирилла с годовщиной интронизации. Об этом пишет телеканал "360". Глава государства подарил патриарху букет белых роз. Хочу поздравить вас с днем интронизации. Владимир Путин, президент России Патриарх поблагодарил Путина за поздравление. Он рассказал, что чувствует себя хорошо, настроение у него хорошее. Кирилла избрали патриархом 6 декабря 2008 года - на экстренном заседании Священного синода. Ранее патриарх Кирилл назвал превращение собора Софии в мечеть наказанием Божьим. Видео: YouTube / Россия 24