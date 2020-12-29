Патриарх Кирилл назвал превращение собора Софии в мечеть наказанием Божьим

Патриарх призвал всех молиться друг за друга.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что превращение храма Святой Софии в Стамбуле в Турции в мечеть стало "наказанием Божьим". Об этом он сообщил в интервью на телеканале "Россия 1".

В этом он обвинил Константинопольского патриарха Варфоломея за признание украинского раскола.

Не хочу произносить никакой критики в адрес своего константинопольского собрата, но, несомненно, всё то, что произошло потом в Константинополе, в Стамбуле, свидетельствовало о наказании Божьем. Патриарх Кирилл.

Патриарх призвал всех молиться.

Ранее мы сообщали о том, что Путин и Асад договорились не разглашать детали визита в Сирию год назад.

Видео: YouTube / russianchurch