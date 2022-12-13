Путин: по итогам марта инфляция в России составит четыре процента

По его словам, инфляция в России будет ниже, чем в странах Евросоюза.

По итогам марта инфляция в России составит четыре процента. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

По его словам, инфляция в России будет ниже, чем в странах Евросоюза. Он подчеркнул, что эти страны "бесконечно ждут коллапса российской экономики", убеждая в этом себя и своих партнеров, а также партнеров Москвы.

У разных экспертов разное мнение, в том числе у здесь присутствующих. Кто-то говорит четыре, кто-то говорит чуть меньше, кто-то говорит пять и в таком примерно ключе. Но ясно, что это будет целевая инфляция. Владимир Путин, президент России

Ранее Путин заявил, что людям на Западе предложили репу вместо салатов, но за ней надо обратиться к России.

Видео: kremlin.ru