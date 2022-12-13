Он подчеркнул, что зарубежные аналитики пророчили России депрессию и спад потребительского сектора.

Людям на Западе предложили репу вместо салатов, но за ней надо обратиться к России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

По словам главы государства, в прошлом году власти западных стран выкручивали руки своим компаниям, вынудив их уйти с российского рынка. Он подчеркнул, что зарубежные аналитики пророчили России депрессию и спад потребительского сектора.

Однако жизнь по другому распорядилась: сами западные страны в полный рост столкнулись с такими же проблемами. Владимир Путин, президент России

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Видео: kremlin.ru