Путин собирается уменьшить число судей в Конституционном суде

Глава государства считает, что в новой Конституции нет необходимости, но поправки внести стоит.

Президент РФ предложил сократить число судей в Конституционном суде. Сегодня Владимир Путин внес проект закона о поправках в Конституцию России на рассмотрение Госдумы, сообщило ФБА "Экономика сегодня".

Согласно поправкам, количество судей сократится с 19 до 11. Также туда будет включены председатель и его заместитель.

После послания к Федеральному Собранию 15 января Путин объяснил смысл предложенных в Конституцию поправок.

Также в Госдуме рассказали о функциях Госсовета после утверждения поправки в главный закон страны.

Фото: А.Савин / Википедия