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Путин собирается уменьшить число судей в Конституционном суде
Вчера, 23:00
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nadezhda_sib

Путин собирается уменьшить число судей в Конституционном суде

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Глава государства считает, что в новой Конституции нет необходимости, но поправки внести стоит.

Президент РФ предложил сократить число судей в Конституционном суде. Сегодня Владимир Путин внес проект закона о поправках в Конституцию России на рассмотрение Госдумы, сообщило ФБА "Экономика сегодня"

Согласно поправкам, количество судей сократится с 19 до 11. Также туда будет включены председатель и его заместитель. 

После послания к Федеральному Собранию 15 января Путин объяснил смысл предложенных в Конституцию поправок. 

Также в Госдуме рассказали о функциях Госсовета после утверждения поправки в главный закон страны. 

Фото: А.Савин / Википедия 

Теги: конституционный суд, конституция, поправки
Категории: Лента новостей, Новости России,

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