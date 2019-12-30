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Сегодня, 21:29
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Rybka123

В Госдуме рассказали о функциях Госсовета после утверждения поправки в Конституцию

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Об этом рассказал сопредседатель рабочей группы по внесению изменений в Конституцию.

После правок Консититуции Госсовет займется вопросами как внутренней, так и внешней политики. Об этом сказал глава профильного комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Депутат сообщил, что Госсовет это орган, который формируется президентом.  Он добавил, что совет уже фактически существует, и правки позволят закрепить его как конституционный орган, который будет рассматривать вопросы внутренней и внешней политики.

По его словам организация деятельности совета будет прописана в специальном законе. За президентом РФ остается право отвечать за его формирование. 

Ранее мы писали о том, что с иностранных активов "Газпрома" сняли арест по требованию "Нафтогаза".

Теги: госдума, госсовет, конституция
Категории: Лента новостей, Тема дня,

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