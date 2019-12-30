В Госдуме рассказали о функциях Госсовета после утверждения поправки в Конституцию

Об этом рассказал сопредседатель рабочей группы по внесению изменений в Конституцию.

После правок Консититуции Госсовет займется вопросами как внутренней, так и внешней политики. Об этом сказал глава профильного комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Депутат сообщил, что Госсовет это орган, который формируется президентом. Он добавил, что совет уже фактически существует, и правки позволят закрепить его как конституционный орган, который будет рассматривать вопросы внутренней и внешней политики.

По его словам организация деятельности совета будет прописана в специальном законе. За президентом РФ остается право отвечать за его формирование.

Ранее мы писали о том, что с иностранных активов "Газпрома" сняли арест по требованию "Нафтогаза".