Путин планирует лично приехать на ПМЭФ-2021

Президент России Владимир Путин лично примет участие в XXIV Санкт-Петербургском международном экономическом форуме. Об этом журналистам 10 мая рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Глава государства собирается принять участие в пленарном заседании форума.
ПМЭФ состоится в этом году со 2 по 5 июня под девизом "Снова вместе – экономика новой реальности". Мероприятие пройдет в очном формате с соблюдением всех мер безопасности.
Затраты из городского бюджета на подготовку ПМЭФ-2021 составят 64 млн рублей.
Фото: Piter.tv
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