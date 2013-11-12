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Путин планирует лично приехать на ПМЭФ-2021
Сегодня, 17:36
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Путин планирует лично приехать на ПМЭФ-2021

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Президент России собирается принять участие в пленарном заседании форума.

Президент России Владимир Путин лично примет участие в XXIV Санкт-Петербургском международном экономическом форуме. Об этом журналистам 10 мая рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Глава государства  собирается принять участие в пленарном заседании форума.

ПМЭФ состоится в этом году со 2 по 5 июня под девизом "Снова вместе – экономика новой реальности". Мероприятие пройдет в очном формате с соблюдением всех мер безопасности.

Затраты из городского бюджета на подготовку ПМЭФ-2021 составят 64 млн рублей.

Фото: Piter.tv

Теги: петербург, пмэф, путин, россия, форум
Категории: Новости России, Новости СПб, Лента новостей,

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Панов Константин
Сегодня 18:08

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