Президент передал Эрмитажу евхаристический набор приданого дочери Александра II

Рабочая поездка Владимира Путина продлится до завтра.

Во вторник, 27 апреля, президент России Владимир Путин прибыл в Петербург по рабочим вопросам. На встрече с директором Эрмитажа Михаилом Пиотровским глава страны передал музею набор церковной утвари, который был частью приданого дочери императора Александра II, великой княжны Марии. Встречу транслировал телеканал "Россия 24".

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Набор утвари 1877 года состоит из 22 предметов из серебра с золочением и трех – из бронзы. Отмечается, что утварь была частью приданого княжны Марии.

Ранее мы писали, что Путин обсудит развитие Петербурга на встрече с Бегловым 27 апреля.

Фото: Piter.TV