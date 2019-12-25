Путин обсудит развитие Петербурга на встрече с Бегловым 27 апреля

Прошлая встреча была в ноябре 2020-го года.

Во время своего визита в Петербург Владимир Путин встретится с губернатором Александром Бегловым. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

На повестке дня будут вопросы социально-экономического развития Петербурга — второго по величине города России.

Путин прибудет в Северную столицу 27 апреля с двухдневным визитом. Сегодня он примет участие в заседании Совета законодателей и посетит Эрмитаж. Государственному музею он передаст комплект церковной утвари, изготовленный в 1877 году по заказу императорского двора. В среду, 28 апреля, глава государства осмотрит новое здание станции скорой медицинской помощи в Пушкине. В этот же день отмечается День работника скорой помощи, который был утвержден год назад.

Накануне у Владимира Путина прошла встреча с главой ЦИК Эллой Памфиловой.

Фото: kremlin.ru