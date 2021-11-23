Путин: палестинская проблема должна решаться с учетом интересов всех жителей региона

Глава РФ в Сочи встретился с Махмудом Аббасом.

Российский президент Владимир Путин считает, что палестинская проблема должна решаться с учетом интересов всех жителей региона. Такую позицию Кремля глава государства высказал в рамках личной встречи с главой Палестины Махмудом Аббасом. Политики встретились друг с другом в Сочи. Москва призвала иностранцев заниматься урегулированием конфликта в рамках подходов Совета Безопасности ООН.

Палестинская проблема должна решаться в соответствии с ранее принятыми решениями на уровне СБ ООН, на справедливой основе, которая учитывает интересы всех людей, которые проживают в этом регионе, на основе двух независимых государств. Владимир Путин, президент РФ

Путин заверил палестинского лидера в том, что работа в этом направлении будет идти, "как бы это ни было сложно". Стороны должны обменяться информацией о происходящем в регионе. Они также продумают возможные дальнейшие шаги по стабилизированию обстановки. Президент России поблагодарил Аббаса за то, что тот принял приглашение посетить РФ.

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Фото: МИА "Россия сегодня"

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