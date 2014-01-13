Глава МИД РФ заметил, что страны "Большой двадцатки" даже не отреагировали на российскую инициативу.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров: РФ сожалеет, что предложение снять патентную защиту с вакцин не нашло поддержки. ОБ этом чиновник сообщил коллегам на международном форуме, проводимом Российским союзом промышленников и предпринимателей. Спикер из МИД РФ подчеркнул, что инициативу Москвы не поддержали страны "Большой двадцатки" (G20).

Путин активно выступил за то, чтобы до окончательной победы над этим злом, на период, пока мы не успокоим ситуацию и пока она не станет регулируемой, отказаться от патентной защиты вакцин на взаимной основе. Никто даже не отреагировал на это. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Эксперт напомнил участникам мероприятия о том, что коммерческие интересы иностранцев России понятны. Одна из компаний, которая производит самую популярную западную вакцину, получила прибыль в размере 30 млрд долларов на своем препарате для профилактики коронавируса.

Лавров рассказал, от чего зависит переход России к углеродной нейтральности.

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