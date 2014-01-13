Лавров рассказал, от чего зависит переход России к углеродной нейтральности

Глава МИД РФ напомнил о договоренностях по климатическим вопросам в Глазго.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров рассказал, от чего зависит переход страны к углеродной нейтральности. Во время выступления на международном форуме, организованном Российским союзом предпринимателей, чиновник объяснил, что достичь показателя зеленой экономики Москве удастся не раньше 2060 года.

Президент Путин на прошлой неделе сказал, что мы объявляем цель достижения углеродной нейтральности к 2060 году. Он сказал не позже, но может быть раньше. Вот это вот "может быть раньше", конечно, будет зависеть от того, насколько наши интересы будут учтены. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Эксперт объяснил партнерам, что на международной климатической конференции в Глазго специалисты согласовали достижение целей. Лавров не знает, насколько Запад осознает вредоносный характер собственных запретов, которые применяются в отношении целого ряда государств. Речь идет об ограничениях в сфере высоких технологий, проведения работ на шельфе земли, арктических широтах.

Лавров назвал санкции против "Северного потока - 2" "вопиющим примером" действий Запада.

Фото и видео: МИД России