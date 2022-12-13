Путин ожидает, что показатели ВВП за 2022 год будут лучше предварительных расчетов

Глава РФ обсудил экономические показатели с кабмином.

Российский президент Владимир Путин заявил, что итоговые показатели ВВП РФ за прошлый год превзойдут предварительные расчеты. Об этом глава государства сообщил коллегам на правительственном совещании, которое он по видеосвязи провел из Архангельской области. В рамках поездки политик также встретился с главой региона Александром Цыбульским. Чиновник доложил лидеру станы о росте показателей по валовому продукту в субъекте РФ. Во время открытия встречи с коллегами Путин оценил увиденные площадки Устьянского лесопромышленного комплекса. Он уверен, что там работают ответственные сотрудники, которым также удается "по-хозяйски, серьезно" также заниматься социальными проектами.

2022 год в целом в России будет лучше даже, чем предварительные наши подсчеты. Владимир Путин, президент РФ

Напомним, что Центробанк 10 февраля 2023 года сообщил о том, что снижение ВВП по итогам 2022 года составило 2,5%. При этом до этого государственный регулятор прогнозировал, что ВВП в прошлом году должно было сократится на 3-3,5%.

Президент России Владимир Путин прибыл в Архангельскую область.

Фото и видео: Kremlib.ru