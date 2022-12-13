Глава РФ посетил Устьянский лесопромышленный комплекс.

Президент России Владимир Путин прибыл в Архангельскую область. Об этом сообщили местные журналисты из кремлевского пула. В частности, информацию подтвердил корреспондент Павел Зарубин в своем Telegram-канале. На размещенном в социальных сетях видео заметно, что специальный воздушный борт летного отряда "Россия", который перевозит первых лиц государства, приземляется в городском аэропорту. Ранее рабочую поездку главы государства на территорию Архангельской области анонсировал официальный представитель Владимира Путина Дмитрий Песков. Чиновник из Кремля добавил, что политик намерен поехать в Устьянский лесопромышленный комплекс. Оттуда он проведет совещание по теме развития профильного экономического направления. На текущий момент лидер страны уже посетил лесопильный цех.

Песков: в Кремле не считают проблемой возможное лишение Путина французского ордена.

Фото и видео: Telegram / Пул №3