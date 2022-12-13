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Песков: в Кремле не считают проблемой возможное лишение Путина французского ордена

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По словам пресс-секретаря главы государства, на данный момент есть другие приоритетные вопросы.

Президент Франции Эммануэль Макрон высказался о возможном лишении Владимира Путина звания кавалера большого креста ордена Почетного легиона. В ответ на вопрос о том, насколько важно такое решение для российского президента, его пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что это не будет проблемой. 

Не думаю, что это будет какой-то проблемой для президента Путина, и что это может стать для него приоритетным вопросом. У него другие приоритетные вопросы, о которых хорошо известно гражданам России.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Также Песков подчеркнул, что лидеры двух государств действительно редко выходят на связь, но при необходимости общение с Макроном возобновится. 

Напомним, что кавалер большого креста является высшим званием ордена Почетного легиона. Он было вручен Путину в 2006 году президентом Франции Жаком Шираком.

Ранее мы сообщили о том, что Путин огласит послание Федеральному собранию 21 февраля.

Видео : Telegram / СМОТРИ

Теги: дмирий песков, новости россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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