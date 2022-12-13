В Кремле рассказали о том, что глава страны поднимет вопрос проведения СВО.

Российский президент Владимир Путин огласит послание Федеральному собранию 21 февраля 2023 года. Соответствующее заявление в ходе регулярного телефонного брифинга с журналистами сделал официальный представитель российской администрации Дмитрий Песков. Чиновник отметил, что политику нужно было время на дополнительный анализ ситуации. Ранее в Кремле напомнили, что в 2017 году, как и в 2022 году, послания главы РФ к Совету Федерации и Государственной Думе не было. Дмитрий Песков добавил, что акцент в 2023 году будет сделан на ходе проведения специальной военной операции на Украине.

Глава государства объяснял, что в прошлом году уже говорил о ключевых вещах в тех или иных форматах, поэтому ему не хочется повторяться. Обращение к депутатам и сенаторам с ежегодными посланиями о положении дел в стране, об основных направлениях внутренней и внешней политики считается одним из полномочий российского лидера, прописанное в 84-ой статье Конституции.

Песков: Запад пытается молчаливо свернуть расследование ЧП на "Северных потоках".

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