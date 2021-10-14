Глава России призвал американские СМИ не дестабилизировать обстановку в стране.

Российский президент Владимир Путин ответил на вопрос о преемнике. В интервью американской журналистке с телеканала CNBC глава государства напомнил, что вопросы о будущих президентских выборах только дестабилизируют ситуацию.

Нет, я на такие вопросы предпочитаю не отвечать, это традиционный мой ответ. До следующих выборов еще достаточно много времени. Владимир Путин, президент РФ

Путин ответил на вопрос, признают ли главреда "Новой газеты" иноагентом.

Фото и видео: YouTube / Россия 24

