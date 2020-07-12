По мнению главы государства, это не связано с присоединением Крыма к России.

В воскресенье, 12 июля, стало известно о том, что Путин отверг связь испортившихся отношений Москвы и Киева с Крымом. Об этом сообщают РИА новости.

Владимир Путин заявил, что отношения Москвы и Киева испортились не из-за присоединения Крыма к России. Глава государства отметил, что рано или поздно "пена" этих отношений схлынет.

Напомним, что отношения между двумя странами резко ухудшились в марте 2014 года.

Ранее мы сообщали о том, что Зеленский заявил о финансировании Медведчука из России.

Видео:kremlin.ru