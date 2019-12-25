Путин отправил в отставку трех генералов СК

В отставку отправлен генерал-майор юстиции Андрей Бунев.

Президент России Владимир Путин отправил в отставку трех генералов Следственного комитета РФ. Об этом пишет издание РБК. Все трое уволились по собственному желанию.

Известно, что в отставку отправили генерал-майора юстиции Сергея Вазюлина. Он с 2018 года руководил Московским межрегиональным следственным управлением Следственного комитета на транспорте. С 2015 года работал заместителем руководителя управления.

В отставку отправлен и генерал-майор юстиции Андрей Бунев, руководитель следственного управления Следственного комитета по Иркутской области с 2013 года. Третьим генералом, отправленным президентом в отставку, стал генерал-лейтенант юстиции Вадим Бугаенко — глава управления СКР по Краснодарскому краю.

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