Путин отметил вклад ОПК в укрепление России

Глава РФ поздравил оружейников с профессиональным днем.

Российский президент Владимир Путин отметил вклад оборонно-промышленного комплекса в укрепление государства. На заседании с представителями отечественного ОПК политик заметил, что отрасль занимается укреплением безопасности, а также занимает прочные позиции на глобальных рынках вооружения. Лидер РФ привел статистику о том, что за последние шесть месяцев Москва поставила иностранным партнерам военной продукции на общую сумму, превышающую шесть миллиардов долларов.

Благодаря таланту, энергии конструктов, инженеров, рабочих, их ответственному отношению к поставленным задачам наша оборонная отрасль вносит огромный вклад в укрепление безопасности страны и в обновление, повышение боевых возможностей армии и флота. Владимир Путин, президент РФ

Политик в ходе мероприятия поздравил всех работников ОПК с прошедшим 19 сентября Днем оружейника. Глава страны поблагодарил их за добросовестный труд и за служение своему народу.

Путин: Россия будет содействовать встраиванию Белоруссии в ШОС.

Фото и видео: Kremlin.ru