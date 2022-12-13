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Путин отметил важность сохранения единства общества

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Глава РФ рассказал о важности проявлять профессионализм в работе с гражданами.

Российский президент Владимир Путин отметил важность сохранения единства общества. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе выступления на расширенном заседании правоохранительных органов страны. Политик отметил, что данная задача важна всегда, но особенное значение приобретается сейчас, в современных условиях западных санкций. Решаться вопрос должен за счет повышения профессионализма сотрудниками МВД в работе с людьми. По мнению лидера страны, нельзя допускать "чванства, непрофессионализма".

Сохранение единства общества нашего, о котором я говорил в своем вступительном слове, это всегда важно, всегда. Но в современных условиях эта задача приобретает особое значение. Она решается, знаете, прежде всего чем?

Владимир Путин, президент РФ

Путин призвал жестко пресекать теневые схемы.

Фото и видео: Одноклассники / Вести Live
 

Теги: владимир путин, мвд, профессионализм
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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