Глава России провел совещание с членами Совбеза страны.

Путин отметил важность работы над укреплением суверенитета России. Соответствующее заявление глава государства сделал в рамках своего выступления перед постоянными членами Совета Безопасности. Политик рассчитывает, что коллегам удастся увеличить роль страны в решении глобальных, мировых проблем ради формирования на геополитической арене более справедливого и многополярного миропорядка.

В перспективном планировании наших действий важно учитывать всю полноту факторов и тенденций развития международных отношений, работать на укрепление суверенитета России. Владимир Путин, президент РФ

Путин утвердил Концепцию внешней политики.

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