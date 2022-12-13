Путин отметил важность работы над укреплением суверенитета России. Соответствующее заявление глава государства сделал в рамках своего выступления перед постоянными членами Совета Безопасности. Политик рассчитывает, что коллегам удастся увеличить роль страны в решении глобальных, мировых проблем ради формирования на геополитической арене более справедливого и многополярного миропорядка.
В перспективном планировании наших действий важно учитывать всю полноту факторов и тенденций развития международных отношений, работать на укрепление суверенитета России.
Владимир Путин, президент РФ
Путин утвердил Концепцию внешней политики.
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