  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Путин отметил роль военных в борьбе с COVID-19
Сегодня, 16:16
119
matveyvn

Путин отметил роль военных в борьбе с COVID-19

0 0

Стройка центров шла безостановочно.

Президент России Владимир Путин отметил роль военных в борьбе с COVID-19. Заявление он сделал на совещании по открытию медицинских центров по лечению COVID-19.

Военные специалисты на отлично справились с задачей многофункциональных центров для лечения больных.

Владимир Путин, президент России

По его словам, стройка центров шла безостановочно. Он заявил, что армия в очередной раз доказала, что в любой момент готова прийти на помощь.

Ранее Путин заявил об обеспокоенности ситуацией в Белоруссии.

Фото: pixabay.com

Теги: армия рф, здравоохранение, коронавирус, путин
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии