Стройка центров шла безостановочно.

Президент России Владимир Путин отметил роль военных в борьбе с COVID-19. Заявление он сделал на совещании по открытию медицинских центров по лечению COVID-19.

Военные специалисты на отлично справились с задачей многофункциональных центров для лечения больных. Владимир Путин, президент России

По его словам, стройка центров шла безостановочно. Он заявил, что армия в очередной раз доказала, что в любой момент готова прийти на помощь.

Ранее Путин заявил об обеспокоенности ситуацией в Белоруссии.

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