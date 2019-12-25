Президент России Владимир Путин отметил роль военных в борьбе с COVID-19. Заявление он сделал на совещании по открытию медицинских центров по лечению COVID-19.
Военные специалисты на отлично справились с задачей многофункциональных центров для лечения больных.
Владимир Путин, президент России
По его словам, стройка центров шла безостановочно. Он заявил, что армия в очередной раз доказала, что в любой момент готова прийти на помощь.
Ранее Путин заявил об обеспокоенности ситуацией в Белоруссии.
Фото: pixabay.com
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