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Путин отметил роль и значение учительского труда

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Глава государства отметил, что учителя формируют в каждом человек основы мировоззрения.

Президент РФ Владимир Путин отметил роль и значение учительского труда. Об этом он заявил на совещании с членами правительства.

Глава государства отметил, что учителя формируют в каждом человек основы мировоззрения. Он подчеркнул, что от этого в значительной степени зависит устойчивость, стабильность и будущее государства.

Неслучайно, что 2023 год объявлен у нас Годом педагога и наставника.

Владимир Путин, президент России

Ранее Путин поручил Минниханову не забывать о поддержке героев России и их семей в Татарстане.

Видео: kremlin.ru

Теги: владимир путин, президент россии, совещание, учителя
Категории: Лента новостей, Новости России,

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