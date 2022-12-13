Президент РФ Владимир Путин отметил роль и значение учительского труда. Об этом он заявил на совещании с членами правительства.
Глава государства отметил, что учителя формируют в каждом человек основы мировоззрения. Он подчеркнул, что от этого в значительной степени зависит устойчивость, стабильность и будущее государства.
Неслучайно, что 2023 год объявлен у нас Годом педагога и наставника.
Владимир Путин, президент России
Ранее Путин поручил Минниханову не забывать о поддержке героев России и их семей в Татарстане.
Видео: kremlin.ru
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