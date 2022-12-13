Глава государства отметил, что учителя формируют в каждом человек основы мировоззрения.

Президент РФ Владимир Путин отметил роль и значение учительского труда. Об этом он заявил на совещании с членами правительства.

Глава государства отметил, что учителя формируют в каждом человек основы мировоззрения. Он подчеркнул, что от этого в значительной степени зависит устойчивость, стабильность и будущее государства.

Неслучайно, что 2023 год объявлен у нас Годом педагога и наставника. Владимир Путин, президент России

Ранее Путин поручил Минниханову не забывать о поддержке героев России и их семей в Татарстане.

Видео: kremlin.ru