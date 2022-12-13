Путин поручил Минниханову не забывать о поддержке героев России и их семей в Татарстане

Президент РФ провел встречу с главой Татарстана.

Президент РФ Владимир Путин поручил главе Татарстана Рустаму Минниханову не забывать о поддержке героев России и их семей в Татарстане. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Во время рабочей встречи, которая прошла сегодня, 23 января, Минниханов рассказал о поддержке специальной военной операции. По его словам, в республике есть шесть героев, трое их которых погибли. Также глава Татарстана сообщил, что 52 выходца из региона были награждены орденами Мужества.

Не забывайте об этом. Владимир Путин, президент РФ

Ранее Путин отметил важность ракетно-космической отрасли.

Видео: kremlin.ru