Глава РФ увидел проблемы в работе правительств Запада по многим экономическим отраслям.

Российский президент Владимир Путин отметил попытки Запада свалить на Россию собственные просчеты в энергетике. Глава государства считает, что европейский регион и США намерены переложить ответственность на Москву за некомпетентность по энергетической работе своих администраций. Лидер страны напомнил о том, что еще изначально аналитики и эксперты публично говорили о том, что ускоренный переход к "зеленой энергетике" на практике невозможно будет осуществить без больших финансовых издержек.

Так все и оказалось на деле. А теперь появился замечательный повод прикрыть свои собственные просчеты и свалить все в данном случае на Россию...Причем некомпетентность не только в энергетике, но и по многим другим направлениям Владимир Путин, президент РФ

Президент России объяснил российским коллегам о том, что государству следует принимать во внимание эти метания Запада, а также постоянно "скачущую линию поведения" отдельных международных партнеров. При этом руководствоваться в принятии решений необходимо собственными национальными интересами и думать "на годы вперед".

Путин: попытки Запада вытеснить энергопоставщиков из России отразятся на мировой экономике.

Фото и видео: Kremlin.ru