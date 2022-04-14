Путин: попытки Запада вытеснить энергопоставщиков из России отразятся на мировой экономике

Глава РФ рассказал о том, какие проблемы ЕС готовит для своего населения.

Российский президент Владимир Путин считает, что попытки Запада вытеснить энергопоставщиков из России серьезно отразятся на мировой экономике. Об этом глава государства рассказал на правительственном совещании, посвященном развитию и поддержке нефтегазовой отрасли страны.

Российские энергетические компании - ответственные участники мирового рынка, они зарекомендовали себя ни одним десятилетием работы и строгим выполнением своих обязательств. Владимир Путин, президент РФ

Политик напомнил коллегам о том, что недружественные страны предпринимают попытки заменить российские ресурсы альтернативными поставками из третьих стран. Путин считает, что на текущий момент разумная замена нефти и газа из РФ для Европы отсутствует. При этом многие международные партнеры говорят о том, что не смогут обойтись без природного газа, идущего из России в регион. Лидер страны подчеркнул, что свободных объемов на глобальном рынке "просто нет", а поставки из США или других государств значительно дороже обойдутся поставщикам и потребителям. Глава РФ добавил, что речь идет о том, что стоимость таких поставок "в разы, именно в разы" будет дороже, чем предлагает Россия. Это негативно скажется на качестве и уровне жизни граждан Европы, а также на конкурентоспособности европейской экономики.

Путин назвал нарушение логистики экспортных поставок самой острой проблемой ТЭК.

Фото и видео: Kremlin.ru