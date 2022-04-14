Путин назвал нарушение логистики экспортных поставок самой острой проблемой ТЭК

Глава РФ определил ключевую проблему для экономической отрасли.

Российский президент Владимир Путин назвал самую острую проблему для отечественного топливно-энергетического комплекса. По мнению главы государства, речь идет о нарушении логистических цепочек между поставщиками и потребителями по экспортным маршрутам. Соответствующее заявление политик сделал в рамках выступления на правительственном совещании, посвященном развитию нефтегазового сектора.

Сегодня рассмотрим ситуацию в нефтегазовом секторе. Обсудим его долгосрочные планы развития, а также подходы к решению проблем, с которыми столкнулись компании ТЭКа в результате действий так называемых недружественных стран. Владимир Путин, президент РФ

Лидер страны попросил коллег по отдельности рассказать о принимаемых антикризисных мерах по данному экономическому направлению, чтобы РФ смогла преодолеть те трудности, которые связаны с подорожанием логистики.

Путин: Иностранные банки задерживают оплату энергоносителей.

Фото и видео: Telegram / SHOT

