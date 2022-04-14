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Путин: Иностранные банки задерживают оплату энергоносителей

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Глава РФ оценил действия недружественных стран по исполнению энергетических контрактов.

Российский президент Владимир Путин заявил о том, что иностранные компании задерживают оплату по энергетическим поставкам, которые к ним приходят из РФ. Соответствующее заявление глава государства сделал во время заседания с правительством по вопросу развития ТЭК и газонефтяной отрасли. Политик считает, что при этом российская сторона выступает как надежный и добросовестный партнер для недружественных стран.

Наблюдаются сбои в оплате экспортных поставок российских энергоресурсов. Банки из этих самых недружественных стран задерживают перевод платежей.

Владимир Путин, президент РФ

Президент России напомнил коллегам о том, что государством уже поставлена задача перевести расчеты в национальную валюту, а также постепенно уходить от американского доллара и евро в финансовых расчетах.

Путин поручил разработать закон о северном завозе.

Фото и видео: Telegram / SHOT

Теги: владимир путин, газ, запад, недружественные страны, нефть, энергетика, энергоносители
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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