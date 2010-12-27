Путин отметил опыт Петербурга по созданию домов для инвалидов

Глава государства хочет распространить этот опыт на остальные регионы.

Президент России похвалил Петербург за создание домов для инвалидов. Глава страны заметил, что аналогичного опыта в регионах пока что нет. В городе на Неве первое подобное спецучреждение открылось еще в 2017 году. Об этом политик напомнил во время встречи государственного совета по здравоохранению, которая прошла в Калининграде.

В администрации правительства Петербурга добавили, что в домах сопровождаемого проживания находится молодежь трудоспособного возраста, которая имеет интеллектуальные или физические отклонения в развитии. В силу различных обстоятельств родители не могут следить за ними, поэтому ответственность за них берут сотрудники.

Ранее Piter.tv писал о том, что Беглов в Калининграде рассказал об опыте Петербурга в здравоохранении.

Фото: Kremlin.ru

