Беглов в Калининграде рассказал об опыте Петербурга в здравоохранении

Градоначальник поделился с президентом страны опытом в сфере здравоохранения.

Губернатор Петербурга Александр Беглов поделился с чиновниками опытом в сфере здравоохранения. Встреча государственного совета по вопросам медицины состоялась накануне в Калининградской области. В мероприятии участвовал президент России Владимир Путин.

Глава Петербурга рассказал о решении проблем в сфере первично медико-санитарной помощи. Он объяснил, что на данный момент в городе трудится около 27 тысяч врачей и 38 тысяч специалистов со средним медицинским образованием. Местная власть продолжает работу над снижением дефицита медперсонала.

Для этого чиновники повышают уровень зарплат для врачей. Сейчас средняя оплата труда в данном направлении составляет 107 тысяч рублей, в среднего медперсонала - 61 тысяча рублей. Эти показатели на 1,1% и 15,4% выше целевых по стране.

Ранее Piter.tv писал о том, что Беглов сообщил о судьбе блокадного архива Дома радио.

Фото: Kremlin.ru

