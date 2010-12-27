Беглов сообщил о судьбе блокадного архива Дома радио

По словам политика, все бумаги и документы бережно сохранят.

Глава Петербурга Александр Беглов заявил, что из Дома радио бережно сохранят все архивные материалы, связанные с блокадой, а также жизнью поэтессы Ольги Берггольц.

На данный момент в историческом здании проводится ремонт. Работами занимается собственник здания - телекомпания "Петербург". После завершения восстановительных работ в помещениях улучшатся условия для хранения старинных материалов. Ранее сообщалось, что Дом радио заключил соглашение о сотрудничестве с музеем обороны и блокады Ленинграда.

Напомним, что летом 2019 года организация прекратила отношения с арендатором, который долгое время находится в помещениях Дома радио. Сейчас там располагается площадка для работы дирижера Теодора Курентзиса. Местные жители забеспокоились о судьбе здания. Они предположили, что памятник архитектуры будут использовать в качестве объекта для коммерции.

Ранее Piter.tv писал о том, что петербуржец, идущий по следам Афанасия Никитина, раскрыл подробности путешествия.

Фото: Piter.tv

