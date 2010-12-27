Дом радио расселяют ради оркестра Курентзиса, гостиницы и ресторанов

Из здания уже уехали детский хор, Губернаторский оркестр и театр Марины Ланды.

Первый этаж Дома радио на Итальянской улице передадут оркестру Теодора Курентзиса, а в остальных помещениях разместят гостиницу и рестораны. Из здания уже выселили детский хор, Губернаторский оркестр и театр Марины Ланды. В ближайшее время из него уберут музей блокадного радио и уникальные архивы. Об этом на своей странице в Facebook сообщила уполномоченный по правам ребенка в Петербурге Светлана Агапитова.

Против расселения выступил депутат Законодательного собрания Борис Вишневский. Он предложил отыскать для оркестра другое место, а также отметил, что в центре города уже есть достаточное количество ресторанов и отелей.

Как сообщает Светлана Агапитова, питерские власти пытаются расселить знаменитый Дом Радио на Итальянской и отдать его под оркестр Теодора Курентзиса. При этом упорно говорят, что дирижеру отдадут только один этаж, а все остальное должны занять рестораны и отель. На мой взгляд, это совершенно недопустимо. Только манкурты могут пытаться лишить город Дома Радио, с которым связана, в том числе, блокадная история. рассказал депутат петербургского ЗакСа Борис Вишневский

Напомним, что Курентзис вместе со своим оркестром MusicAeterna будет работать в Доме радио с 15 августа. До этого он занимал должность художественного руководителя Пермского театра оперы и балета. Причина ухода - конфликт с краевыми властями. Как оказалось, власти построили новую сцену для театра.

В Доме радио на Итальянской улице с 1932 года находилась центральная радиостанция Ленинградского радио. Во время блокады города оно сообщало новости с фронта и объявляло воздушную тревогу. У микрофона выступали Ольга Берггольц, Анна Ахматова, Всеволод Вишневский.

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Фото: Википедия