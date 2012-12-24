Путин отметил день рождения в Петербурге на совещании с военными

Президент в свой 73-й день рождения заслушал доклады с фронта в родном городе.

Президент России Владимир Путин 7 октября отметил 73-летие в Санкт-Петербурге, где посетил Петропавловский собор и провел совещание с военным командованием. Об этом сообщает ТАСС.

Президент Владимир Путин в день своего 73-летия находился в Санкт-Петербурге. По данным пресс-службы Кремля, глава государства посетил Петропавловский собор, а затем провел совещание с начальником Генерального штаба Валерием Герасимовым и командующими группировками войск.

Во время встречи военные доложили президенту об оперативной обстановке на линии боевых действий. Как сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков, участники совещания обсудили текущее положение на ключевых направлениях и ход выполнения задач в рамках специальной военной операции.

Последнее подобное совещание президент проводил 1 октября с членами Совета безопасности. Тогда обсуждались вопросы информационной безопасности и защиты стратегически важных объектов.

Фото: kremlin.ru