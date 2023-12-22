Путин отметил, что женщины занимают 40% руководящих постов в России

Глава РФ записал видеообращение в преддверии 8 марта.

Женщины вносят огромный вклад в достижение целей развития России и занимают 4 процентов в сфере руководящих постов страны. Соответствующее видеообращение глава государства Владимир Путин выпустил в преддверии праздника 8 марта. Он поприветствовал участниц Всероссийского женского форума. Президент уточнил, что без представительниц прекрасного пола невозможно сейчас представить такие направления как здравоохранение, образование, наука, культура, бизнес-индустрия, государственное и муниципальное управление. Политик отметил, что в любом трудовом коллективе ценятся ответственность, тщательная проработка вопросов, мудрость и взвешенность решений.

Женщины вносят огромный вклад в достижение национальных целей развития. 40 процентов руководителей России - это женщины, и они добиваются впечатляющих результатов. Владимир Путин, президент РФ

Лидер страны указал на то, что в России женщины всегда находятся там, где тяжело, где кипит работа, где реализуются значимые социальные, экономические, научные, гуманитарные и благотворительные проекты страны.

Путин поблагодарил женщин, которые находятся на линии соприкосновения.

Фото и видео: Kremlin.ru