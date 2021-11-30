Путин отметил четкую линию политики Центробанка России

Он отметил, что важной задачей является поддержка и закрепление позитивных тенденций в российской экономике.

Президент России Владимир Путин во время форума "ВТБ капитала" "Россия зовет!" заявил, что Центробанк выдерживает линию на сдерживание инфляции в области денежно-кредитной политики.

Он подчеркнул, что стратегической задачей является поддержка и закрепление позитивных тенденций в российской экономике. По словам президента, необходимо обеспечить ее устойчивое долгосрочное развитие, а также повысить потенциальные темпы экономического роста.

На форуме Владимир Путин также заявил, что отечественная энергетика в настоящее время является одной из самых зеленых в мире.

Фото и видео: kremlin.ru