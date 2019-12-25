Причина поправки в том, что тяжкие уголовные преступления, как правило, затрагивают большое количество людей.

Президент России Владимир Путин отменил особый порядок по уголовным делам о тяжких преступлениях. Соответствующий указ появился на официальном сайте правовой информации.

Отмечается, что теперь применять особый порядок судопроизводства можно только по тем уголовным делам, статья по которым квалифицируется как преступление небольшой или средней тяжести. Максимальное наказание по ним не может превышать пять лет тюрьмы.

В пояснительной записке сказано, что причина поправки в том, что тяжкие уголовные преступления, как правило, затрагивают большое количество людей, поэтому требуют тщательного досудебного и судебного расследования, чтобы соблюсти гарантии справедливого правосудия.

Особый порядок предполагает признание вины подсудимого до судебного разбирательства. В этом случае суд не рассматривает дело по существу, не изучает аргументы сторон. Судья устанавливает обстоятельства и выносит приговор. Максимальное наказание при этом не может превышать две трети от максимального срока наказания по данной статье. При особом порядке виновный лишается права на обжалование приговора.

Ранее мы писали, что дела сестер Хачатурян поступили в Московские суды.

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