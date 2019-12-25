Он отметил, что в направлении развития экономики нужно двигаться активнее.

Президент России Владимир Путин отложил повышение доходов россиян до 2030 года. Он заявил, что необходимо развивать все отрасли экономики. При этом глава государства отметил, что "болото вокруг будет хлюпать", если власти страны будут сидеть на месте.

Не избавимся никогда от избыточных административных барьеров ни в строительстве, ни в других отраслях. Владимир Путин, президент России

Он отметил, что в направлении развития экономики нужно двигаться активнее. Путин рассказал, что у правительства есть определенные планы в этой сфере.

Ранее Хуснуллин допустил снижение ставки по ипотеке в России ниже 8% в 2020 году.