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Путин освободил от должности замминистра юстиции РФ Быстревского

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Чиновник ушел по собственному желанию.

Владимир Путин освободил от должности замминистра юстиции РФ Сергея Быстревского. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. В ближайшее время президент России должен утвердить нового чиновника на место.

Известно, что Быстревский покинул пост по собственному желанию. Ранее Михаил Мишустин подписал указ об освобождении с должности главы кабмина Екатерины Осадчей. Ранее женщина была назначена на место экс-премьером страны Дмитрием Медведевым.

Ранее Владимир Путин освободил от должностей нескольких руководителей МВД, СК, ФСИН и МЧС.

Видео: YouTube/
 

Теги: минюст, сергей быстревский
Категории: Картина дня, Лента новостей, Тема дня, Новости России,

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