Путин освободил от должности замминистра юстиции РФ Быстревского

Чиновник ушел по собственному желанию.

Владимир Путин освободил от должности замминистра юстиции РФ Сергея Быстревского. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. В ближайшее время президент России должен утвердить нового чиновника на место.

Известно, что Быстревский покинул пост по собственному желанию. Ранее Михаил Мишустин подписал указ об освобождении с должности главы кабмина Екатерины Осадчей. Ранее женщина была назначена на место экс-премьером страны Дмитрием Медведевым.

Ранее Владимир Путин освободил от должностей нескольких руководителей МВД, СК, ФСИН и МЧС.

Видео: YouTube/

