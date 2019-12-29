Опубликованы соответствующие приказы.

Владимир Путин освободил от должностей нескольких руководителей МВД, СК, ФСИН и МЧС. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

Должности лишился глава управления кадров ФСИН полковник Александр Пирогов. С работы также попросили уйти прокурора Омской области Анастаса Спиридонова. Уволены первый замруководителя СК по Свердловской области Михаил Бусылко, заместитель руководителя ГУ криминалистики СК РФ Сергей Рябов. Также рабочее место потерял начальник петербургского университета госпротивопожарной службы МЧС.

Ранее Мишустин назначил новых заместителей в Минтруд и Минэкономразвития.

Видео: YouTube/Правительство России