Путин освободил от должности замглавы СК Ростислава Рассохова

Он был назначен на должность весной 2020 года.

Президент РФ Владимир Путин освободил от занимаемой должности заместителя главы российского Следственного комитета Ростислава Рассохова. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Освободить генерал-лейтенанта юстиции Рассохова Ростислава Геннадьевича от должности заместителя председателя Следственного комитета Российской Федерации. из указа президента РФ

Документ вступает в силу 24 августа.

Напомним, Рассохов был назначен заместителем председателя Следственного комитета весной прошлого года.

Ранее глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал предоставить доклад о расследовании уголовных дел об исчезновении детей в Тюмени с 1997 года. Поводом для этого стало появление в средствах массовой информации сообщений, которые касаются обстоятельства пропажи детей в Тюменской области. Последним сообщением является новость об исчезновении девочки из Тюмени, чье тело было найдено на прошлой неделе на берегу озера Оброчного. Бастрыкин потребовал тщательно проанализировать имеющиеся сведения по всем эпизодам преступлений и представить отчет о проделанной работе.

Фото: СК России