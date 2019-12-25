Путин освободил Метелева от должности замруководителя Россотрудничества

Метелев занимал пост замруководителя ведомства с 2018 года.

Президент России Владимир Путин освободил Юрия Метелева от должности заместителя руководителя Россотрудничества. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Освободить Метелева Юрия Анатольевича от должности заместителя руководителя Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству. из указа президента РФ

Метелев занимал пост замруководителя ведомства с 2018 года. Он является обладателем нескольких наград, включая медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени и орден Дружбы.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности заместителя главы Министерства Труда и социальной защиты Ольгу Баталину. В распоряжении Правительства указывается, что она переходит на другую работу.

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