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Путин освободил Метелева от должности замруководителя Россотрудничества
Сегодня, 12:33
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Путин освободил Метелева от должности замруководителя Россотрудничества

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Метелев занимал пост замруководителя ведомства с 2018 года.

Президент России Владимир Путин освободил Юрия Метелева от должности заместителя руководителя Россотрудничества. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Освободить Метелева Юрия Анатольевича от должности заместителя руководителя Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству.

из указа президента РФ

Метелев занимал пост замруководителя ведомства с 2018 года. Он является обладателем нескольких наград, включая медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени и орден Дружбы.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности заместителя главы Министерства Труда и социальной защиты Ольгу Баталину. В распоряжении Правительства указывается, что она переходит на другую работу.

Фото: rwp.agency

Теги: владимир путин, освободил от должности, россотрудничество, юрий метелев
Категории: Новости России, Лента новостей,

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