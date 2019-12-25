Владимир Путин осмотрел станцию скорой помощи в Пушкине

Заведующий оперативным отделом станции, врач Виктор Руцкий рассказал, что на станции работает 240 человек, из них 45 врачей и 160 фельдшеров.

Президент Владимир Путин осмотрел новое здание станции скорой помощи в Пушкине и поздравил ее сотрудников с профессиональным праздником – Днем работника скорой медицинской помощи. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Заведующий оперативным отделом станции, врач Виктор Руцкий рассказал, что на станции работает 240 человек, из них 45 врачей и 160 фельдшеров. При распределении вызовов на станции широко используется система ГЛОНАСС, которая позволяет видеть, где какая машина скорой помощи находится и отправлять ближайшую профильную. Виктор Руцкий заметил, что работа непростая, потому как звонящие люди находятся в стрессе, иногда кричат и ругаются. Путин отметил, что хоть люди и ругаются, но ждут врачей, "как ангелов".

Станция в Пушкине обслуживает примерно 250 тысяч населения. В общей сложности на двух площадках станции задействовано 19 карет скорой помощи. Одну из карет президент осмотрел лично.

Здание скорой помощи было введено в эксплуатацию в августе 2020 года, в нем располагаются 10 бригад скорой помощи.

Ранее стало известно, о чем Беглов рассказывал Путину на встрече в Константиновском дворце.

Фото: официальный сайт президента России