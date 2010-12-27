Путин одобрил строительство ВСД в Петербурге

Первый участок (Витебская развязка) обойдётся в 30 миллиардов рублей.

Президент России Владимир Путин поддержал проект строительства первого участка Восточного скоростного диаметра в Петербурге. Об этом сообщила газета "Ведомости".

Первый участок (Витебская развязка) обойдётся в 30 миллиардов рублей. Треть суммы будет выделана из федерального бюджета, еще 10 миллиардов даст городское правительство, остаток суммы будет взят в кредит.

ВСД свяжет уже существующий ЗСД с Витебским и Лиговским проспектами. Стоимость всей трассы, по предварительным оценкам, составит 180 миллиардов рублей. Первый участок планируют построить к 2023 году.

Ранее Путин поручил наградить строителей трассы М-11 "Москва–Петербург".

Фото: Piter.TV