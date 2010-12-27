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Путин поручил наградить строителей трассы М-11 "Москва–Петербург"
Сегодня, 16:36
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Путин поручил наградить строителей трассы М-11 "Москва–Петербург"

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Президент поблагодарил участников проекта за работу.

Президент России Владимир Путин поручил представить к наградам строителей открывшейся трассы М-11 между Москвой и Петербургом. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на слова президента, сказанные на совещании о влиянии проекта на развитие субъектов страны.

Делом займутся министерство транспорта и руководители регионов. Путин повторно поблагодарил участников проекта за работу и результат и отметил, что дальнейшая реализация планов – одна из основных задач Петербурга и страны.

Ранее Беглов предложил Путину построить развязку от М11 в направлении "Пулково".

Фото: Piter.TV

Теги: владимир путин, награда, трасса м-11
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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