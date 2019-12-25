Глава РФ оценил предложение школьника из Воркуты разместить в учебниках интерактивные коды.

Российский президент Владимир Путин одобрил идею QR-кодов в учебниках по истории. Об этом глава государства рассказал учащимся детского центра "Океан" на Дальнем Востоке. Он прокомментировал инициативу школьника из Воркуты.

Это здорово, и надо бы это реализовать. Но история - это не просто набор цифр, имен и перечисление событий, нужно знать об этом, без этого вроде как никуда. Владимир Путин, президент РФ

Политик напомнил, что важно понимать условия, обстоятельства жизни людей, а также чем они руководствовались при принятии решений и результаты, к которым эти действия привели. Путин уверен, что события из прошлого помогают в настоящем объективно оценивать происходящее сейчас и принимать правильные решения.

Путин: онлайн-образование не способствует развитию навыка работы в коллективе.