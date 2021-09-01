Путин: онлайн-образование не способствует развитию навыка работы в коллективе

Глава РФ назвал негативные моменты в онлайн-учебе.

Российский президент Владимир Путин считает, что онлайн-образование не способствует развитию навыка работы в коллективе. Такое заявление глава государства сделал в рамках общения с учащимися детского центра "Океан" на Дальнем Востоке. Спикер напомнил, что сейчас ведутся многочисленные дискуссии о том, как следует реализовывать учебу: исключительно в онлайн/оффлайн формате или в смешанном типе.

Современные способы подачи, передачи должны быть использованы, без всякого сомнения. Но есть некоторые обстоятельства. Эффективность работы человека, один из критериев эффективности работы - это работать в коллективе. Владимир Путин, президент РФ

По мнению Путина, невозможно научиться работать в коллективе только при онлайн-обучении. Это заставит общество утратить один из важнейших критериев успеха. Политик призвал совмещать оба формата образовательного процесса. Он оценил роль педагога в передаче знаний и также в том, как правильно это сделать.

Путин призвал пресекать разговоры о необходимости сдать Ленинград в блокаду.

Фото и видео: Kremlin.ru