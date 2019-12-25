Пострадавший на производстве петербуржец получит 500 тыс. рублей компенсации

Мужчине диагностировали ожог дыхательных путей.

Прокуратура Приморского района Петербурга провела проверку исполнения законодательства об охране труда. В июне прошлого года мужчина, работавший оператором гофрировального агрегата на производстве, получил ожог дыхательных путей. В результате ему был причинен вред здоровью средней степени тяжести, сообщило 14 октября надзорное ведомство.

Прокурор направил в суд исковое заявление о взыскании с работодателя в пользу пострадавшего компенсации морального вреда. Требования удовлетворили: петербуржцу выплатят 500 тыс. рублей.

Ранее мы рассказывали о том, что в пользу жителя Петербурга взыскали более 6 млн рублей за залитую квартиру. Управляющая компания задерживала выплату суммы.

Фото: Piter.TV