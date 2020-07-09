Путин оценил уровень организации голосования по поправкам к Конституции

Во время голосования было зафиксировано минимальное количество нарушений.

Президент Росси Владимир Путин оценил уровень организации голосования по поправкам в Конституции. Он считает, что всё прошло на современном уровне и качественно. Мнением глава государства поделился на встрече с председателем Центризбиркома Эллой Памфиловой.

В высшей степени демократически всё было организовано. Владимир Путин, президент России

Он сказал, что, по его информации, во время голосования было зафиксировано минимальное количество нарушений. Памфилова подтвердила это, заявив, что за все семь дней голосования было зарегистрировано всего 33 нарушения.

Ранее Памфилова пообещала разоблачить "политических содержанок".

Видео: kremlin.ru